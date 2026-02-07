"Dönmezler" suç örgütüne operasyon, 12 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; örgütün alacak-verecek konularında tahsilatçılık yaptığı, haraç vermeyen eğlence mekanlarını tehdit ederek yağma ve mala zarar verme eylemlerinde bulunduğu, çek ve senet tahsilatı, tefecilik ve silah kaçakçılığı faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi. Şüphelilerin bu kapsamda 11 ayrı suça karıştığı belirlendi.