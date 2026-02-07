"Dönmezler" suç örgütüne operasyon, 12 kişi tutuklandı
07.02.2026 10:05
Hatay'da haraç kesen, iş yerlerini dağıtan ve çeşitli suçlara karışan "Dönmezler" suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; örgütün alacak-verecek konularında tahsilatçılık yaptığı, haraç vermeyen eğlence mekanlarını tehdit ederek yağma ve mala zarar verme eylemlerinde bulunduğu, çek ve senet tahsilatı, tefecilik ve silah kaçakçılığı faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi. Şüphelilerin bu kapsamda 11 ayrı suça karıştığı belirlendi.
Soruşturmanın geçmiş aşamalarında, suç örgütü lideri ve yöneticileriyle birlikte 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suç örgütü yöneticisi ve üyeliği tespit edilen 35 şüpheliden 2'sinin yurt dışında bulunduğu, 7'sinin ise tutukluluklarının devam ettiği belirlendi. Özel Harekat polislerinin de yer aldığı operasyonda, 2 Şubat günü saat 06:30'da Hatay, İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerine yapılan aramalarda 17 ruhsatsız tabanca ve şarjörleri, 91 fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği, 34 av tüfeği kartuşu, 74 boş senet, 1 yazılı senet, 1 hesap ajandası, 22 cep telefonu, 1 bilgisayar ve başkasına ait 1 kimlik ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.