Dönüş yoluna çıkacaklar dikkat! Bakan Yerlikaya beş temel kuralı hatırlattı
Kurban Bayramı tatili bugün bitiyor. Sürücüler dönüş yoluna çıkmaya başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dönüş yoluna çıkacak sürücüleri uyardı.
Kurban Bayramı tatilinin sonuna gelindi.
Tatilciler dönüş yoluna çıkıyor.
Şehirler arası yollarda yoğunluk dün akşam saatlerinden itibaren artmaya başladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dönüş yoluna çıkacak sürücülere uyarıda bulundu.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayramda sevdiklerine, baba ocaklarına, memleketlerine kavuşmak için yollara düşen milyonlarca vatandaşın, tekrar dönüş yoluna çıktığına dikkati çekti.
BEŞ TEMEL KURAL İHLALİNE DİKKAT ÇEKTİ
Bayram tatillerinde en fazla can kaybına neden olan beş temel trafik kuralı ihlalinin, hız, şerit izleme-değiştirme-makas atma, geçiş önceliği ve dönüş kurallarına uymama, arkadan çarpma ve kırmızı ışık ihlalinden oluştuğuna işaret eden Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Yola çıktığımızda, yürekleri ağzında sağ salim evlerimize dönmemiz için dua eden anne babalarımızı, sevdiklerimizi bir an olsun aklımızdan çıkarmayalım.
Çıkarmayalım ki trafik kurallarına harfiyen uyalım. Aşırı hızdan kaçınalım. Emniyet kemerimizi takalım, araç kullanırken cep telefonuyla aramıza mesafe koyalım, yorgun ve uykusuz yola çıkmayalım.
Yaptığımız denetimlerin amacı vatandaşlarımızın ocaklarına ateş düşmesin diye; yuvalarımız şen olsun diye. Hiçbir yavrumuz öksüz ve yetim kalmasın diye… Yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum."
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