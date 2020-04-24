Dora'nın katili yakalandı

İstanbul'da 3 aylık köpeği kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla yere çarpıp öldüren zanlı yakalandı.

NTV 24.04.2020 - 13:59 | Son Güncelleme : 24.04.2020 - 14:05

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Yavru köpeği yere çarparak öldürdü

Yavru köpeği yere çarparak öldürdü

İstanbul polisi, Dora isimli yavru köpeği yere vurarak öldüren şüpheli Ozan Öztürk'ü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. Zanlı buradaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Ozan Öztürk, İstanbul Maslak'ta kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle yavru köpeği kovalamış, hayvanı yakaladıktan sonra da hızla havaya kaldırıp yere çarpmıştı.

"DORA İÇİN ADALET"

Çarpmanın etkisiyle hayatını kaybeden Köpeğin sahipleri, sosyal medyada "Dora için adalet etiketiyle" mesajlar yayınlamıştı.

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