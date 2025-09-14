Dördüncü katta çocuk odasından çıktı: Diyarbakır'da yılan paniği
Diyarbakır'da dördüncü kattaki bir evin çocuk odasına giren yolan paniğe neden oldu. Yakalanan yılan, doğal ortamına geri bırakıldı.
Diyarbakı'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir apartmanın dördüncü katında oturan Murat Bozkurt, oğlunun pantolonunu aramak için bazanın altına eğilmesiyle yılanı fark etti.
Yılanı yakalayıp bir kaba koyduktan sonra çocuklarıyla yılanı izleyen Bozkurt, daha sonra hayvanı doğal ortamına geri bıraktı.
YAN APARTMANDA DA YILAN ÇIKTI İDDİASI
Yetkililere seslenen Bozkurt ilaçlama yapılmasını ve daha önceden de yan apartmanda benzer yılan vakası ile karşılaştıklarını iddia etti.
- Etiketler :
- Yılan
- Bina
- Diyarbakır