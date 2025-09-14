Dördüncü katta çocuk odasından çıktı: Diyarbakır'da yılan paniği

Diyarbakı'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir apartmanın dördüncü katında oturan Murat Bozkurt, oğlunun pantolonunu aramak için bazanın altına eğilmesiyle yılanı fark etti.

Yılanı yakalayıp bir kaba koyduktan sonra çocuklarıyla yılanı izleyen Bozkurt, daha sonra hayvanı doğal ortamına geri bıraktı.

YAN APARTMANDA DA YILAN ÇIKTI İDDİASI

Yetkililere seslenen Bozkurt ilaçlama yapılmasını ve daha önceden de yan apartmanda benzer yılan vakası ile karşılaştıklarını iddia etti.