Giresun'un Keşap ilçesinin Bozkurt Mahallesi'nde, İrem Ö. (22) henüz belirlenemeyen nedenle 4. kattaki evlerinin balkonundan düştü.
Ağır yaralanan İrem Ö., kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
Dördüncü kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
Anadolu AjansıTürkiye
Giresun'un Keşap ilçesinde dördüncü kattan düşen 22 yaşındaki İrem yaşamını yitirdi.
Giresun'un Keşap ilçesinin Bozkurt Mahallesi'nde, İrem Ö. (22) henüz belirlenemeyen nedenle 4. kattaki evlerinin balkonundan düştü.