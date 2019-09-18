Giresun'un Keşap ilçesinin Bozkurt Mahallesi'nde, İrem Ö. (22) henüz belirlenemeyen nedenle 4. kattaki evlerinin balkonundan düştü.

Ağır yaralanan İrem Ö., kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.