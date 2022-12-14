Dördüncü kez kalp krizi geçirdi: Yine mi ölmedim

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kalbinde 9 stent bulunan hasta 4. kez kalp krizi geçirdi. Halk otobüsü ile hastaneye yetiştirilen hastanın 'Yine mi ölmedim' demesi şaşkınlık yarattı.

39 yaşındaki Mehmet Yıldız, halk otobüsünde seyahat ederken kalp krizi geçirip bilincini kaybederek düştü.

Durumu fark eden halk otobüsü şoförü hastayı özel bir hastanenin acil servise getirdi. Acil servise alınan Yıldız’ın kalbinin durduğunu fark eden doktorlar, kalp masajı ile hastanın hayata dönmesini sağladı.

''YİNE Mİ ÖLMEDİM''



Hastanenin acil servisinde hayata döndürülen Yıldız’ın, bir müddet kendine geldikten sonra doktorlara, ‘yine mi ölmedim’ dediği öğrenildi.



Kalbinde daha önce 9 adet stent takılı olduğu ve bypass yapılması gerektiği belirlenen hasta ameliyata alındı. Hastaya kapalı yöntemle bypass ameliyatı yapıldı ve kapanan 5 damarı açıldı.



Sağlığına kavuştuğunu ve 4'üncü kez kalp krizinden de kurtulduğu için mutlu olduğunu söyleyen Yıldız, "Ben eve geliyordum halk otobüsünde yolculuk yapıyordum. Bundan önce kalp krizleri geçirmiştim. Diğerlerinin tamamını hatırlıyorum ancak bu kalp krizini hatırlamıyorum. Hastaneye gelmişiz, kalp masajının ardından gözümü açmışım, ‘yine mi ölmedik’ demişim. Daha öncekiler İstanbul’da olmuş, kendim gitmiştim hastaneye." dedi.



Yıldız'ın ameliyatını olduğu doktor, “Hastamız daha önce 3 kez kalp krizi geçiriyor ve yaklaşık 9 adet stent takılıyor ve son krizi halk otobüsünde geçiriyor. Çok şanslı, otobüs şoförü direkt kendisini hastanemize getiriyor ve hayata döndürüyorlar. Hasta uyandığında, ‘yine mi ölmedim’ diyor. Biz hemen anjiyoya aldık ve takılı stentleri ve açılamayan tıkalı damarı olduğunu gördük hızlıca ameliyata alarak kapalı yöntemle yaptık. Yıpranmış bir akciğeri vardı kendisinin kalbi de çok yıpranmıştı” diye bilgi verdi.