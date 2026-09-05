Dorsesini açık unutan tır EDS levhasını yerinden söktü

Olay, Denizli 'nin Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir iş yerine dorsesinde ki yükü boşalttıktan sonra dorseyi kapatmayı unutan sürüsü Denizli istikametinden Sarayköy istikametine doğru yola çıktı.

Dorsesi açık olarak yoluna devam eden tır, Bozburun Körlüğü Kavşağa yaklaştığında Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) tabelasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle levha parçalanarak devrildi. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, levhadan kopan parçalar yola saçıldı. Polis ekiplerinin yolu bir süre trafiğe kapatması nedeniyle bölgede ulaşımda aksamalar yaşandı.

Tırın dorsesi açık şekilde ilerlediği ve levhaya çarptığı anlar, arkadan gelen araçların kameralarına saniye saniye yansıdı.