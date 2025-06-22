Dorseye ok gibi saplandı

Burdur'un Bucak ilçesinde otomobilin park halindeki dorseye çarpması sonucu bir kişi can verdi.

Dorseye ok gibi saplandı

Hüseyin A. (18) idaresindeki otomobil, Burdur-Antalya kara yolu Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yol kenarında park halindeki dorseye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü Hüseyin A'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobildeki Süleyman A. (42) ise Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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