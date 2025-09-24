Dört aylık köpeğe şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı

Sivas'ın Gemerek ilçesi Sızır Beldesi'nde yaşayan İ.K. (44), kendisine ait arazide dört aylık köpeğine elindeki sopayla şiddet uyguladı.

Köpeğin başına sopayla defalarca vuran İ.K.'nin şiddet uyguladığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından jandarma ekipleri, İ.K.'yi gözaltına aldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Sivas Valiliği de açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu görüntülerin bazı medya kuruluşları ve sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine valilik talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin harekete geçtiği ve şüpheli İ.A.'nın gözaltına alınarak gerekli adli işlemlerin başladığı bildirildi.

"KÖPEK BARINAĞA TESLİM EDİLDİ"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı başta olmak üzere yetkili ve ilgili birimler harekete geçmiş ve şahısla ilgili işlemler tesis edilmiştir. Meydana gelen olayda şiddet gören köpek gerekli sağlık kontrollerinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince barınağa teslim edilmiştir. Sivas Valiliği olarak hayvanlara yönelik her türlü kötü muamelenin karşısında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Devletimizin kanunları, hayvan haklarını korumayı güvence altına almakta; vatandaşlarımızın da duyarlılığıyla bu tür olaylara asla müsamaha gösterilmemektedir."

