Dört bakanlık devreye girdi: Kira artışına sınırlama gelecek mi?

Yüksek kira artışlarına çözüm için bakanlıklar çalışmaya başladı. Masada birçok formül var. Uygulanabilirliği açısından öncelikle üstünde durulan çözüm, kira artış oranı konusundaki yasal sınırı aşana ceza verilmesi olarak ağırlık kazandı. Çalışmanın en son halini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 25.05.2022 - 17:33

Dört bakanlık devreye girdi: Kira artışına sınırlama gelecek mi?

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Fahiş orandaki kira artışlarına karşı dört bakanlık harekete geçti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ev sahipliğinde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş ile Ticaret Bakanlığı'ndan bürokratların katıldığı toplantıda kira artış oranları ve kiralama hükümlerine ilişkin çalışma ele alındı.

artış oranını sınırlayan yasa hükümlerine uymayanlara ceza, kira artışlarına tavan uygulaması gibi tüm formüller değerlendirildi.

Ancak kira artışları konusunda gündeme gelen bazı önerilerin uygulamasında zorluklar yaşanabileceği görüşü hakim oldu.

Edinilen bilgilere göre, en hızlı şekilde uygulanabilecek formül, denetim ve cezai yaptırım olarak belirlendi.

Bu kapsamda borçlar kanununda kira artışını düzenleyen maddenin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için denetimleri artırarak bir ceza mekanizması getirilmesi planlanıyor.

Uzun vadeli çözüm olarak da kiralık konut arzını artırma formülü üzerinde duruluyor.

Bunun için TOKİ ve belediyelere bu kapsamdaki konut üretimini teşvik etmek adına bazı vergi istisnalarının getirilebileceği belirtiliyor.

Kiralara tavan getirilmesi formülü de değerlendirildi. Ancak bu formülün uygulanabilirliği konusundaki şüpheler öne çıktı. Özellikle kayıtdışılığı artırması kaygısı nedeniyle kiralara tavan getirilmesine sıcak bakılmıyor.

Toplantıda bir çalışma takvimi de belirlendi.

Buna göre bakanlıklar, çalışmalarını en az iki hafta daha sürdürecek. Bürokratlar ortak çalışma yapacak. Bu çalışma sonrasında bakanlar tekrar bir araya gelecek.

Çalışma, Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Nihai karar, Kabine'den çıkacak.

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