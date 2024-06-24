Dört çocuk annesi kadını öldürüp, intihar girişiminde bulundu

Konya'da oturduğu apartman önünde silahlı saldırıya uğrayan 4 çocuk annesi kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kadını vurduktan sonra Kendi kafasına ateş ederek intihar eden zanlı ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Dört çocuk annesi kadını öldürüp, intihar girişiminde bulundu

Ekmek alıp sokak üzerinde oturduğu apartmanın önüne gelen 4 çocuk annesi 42 yaşındaki Ümmü Döğer, arkadaşı olduğu belirtilen Arafa Y.'nin (44) silahlı saldırısına uğradı.

Zanlı Arafa Y., Ümmü Döğer'e 3 el ateş ettikten sonra silahı kendi kafasına ateşleyerek intihar girişiminde bulundu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sırtı, göğsü ve kafasından ağır yaralanan Ümmü Döğer ve zanlı Arafa Y. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla farklı hastanelere kaldırıldı.

Olayda ağır yaralanan 4 çocuk annesi Ümmü Döğer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Zanlı Arafa Y.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaparken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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