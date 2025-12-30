Dört gün sürecek yılbaşı teyakkuzu: 325 bin personel sahada olacak

Yeni yıl tedbirleri kapsamında dört gün sürecek geniş güvenlik önlemleri alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün uygulamaya alınan yeni yıl tedbirlerinin dört gün süreceğini açıkladı.

Tedbirler kapsamında emniyet, jandarma ve sahil güvenlikten 325 bin 267 personel görev yapacak.

Yurt genelinde 12 bin 687 uygulama noktası da oluşturuldu. Bakan Yerlikaya görev yapacak personelden 298 bininin asayiş, 27 bininin ise trafikte görev yapacağını bildirdi.

İSTANBUL'DA SEKİZ İLÇEYE YASAK

Yeni yıl tedbirleri kapsamında İstanbul'da da bir dizi önlem alındı.

Buna göre; alışveriş merkezleri, havalimanları, otogar ve toplu taşıma araçlarına ait istasyonlar ile yeni yıl kutlaması yapılacak meydanlar, alanlar ve eğlence yerleri başta olmak üzere şehrin tamamında binlerce personelle denetimler yapılacak.

Valilik, ayrıca kamyon yasağını da duyurdu.

Ağır tonajlı araçlar ile iş makinelerinin Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu ve Kadıköy ilçelerine girişleri 31 Aralık Çarşamba günü sabah saat 08.00’den 1 Ocak Perşembe saat 12.00’a kadar yasaklandı.