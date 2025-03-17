Dört ilde dört çeteye operasyon: Silah ve el bombaları ele geçirildi

İstanbul, Ankara, Adana ve Van’da dört ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı.



İstanbul’da elebaşlığını yurt dışında firari bulunan B.G.’nin, Ankara’da A.A.’nın, Adana’da A.S.’nin ve Van’da O.Y.’nin yaptığı organize suç örgütlerine üye 79 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan baskınlarda çok sayıda silah ve el bombaları ele geçirildi

SİLAH, TÜFEK VE EL BOMBASI YAKALANDI Şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, 6136 sayılı kanuna muhalefet, yasa dışı kumar oynatmak, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, suç üstlenme, uyuşturucu madde ticareti ile silah ve mühimmat kaçakçılığı bulunuyor.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda 7 ruhsatsız tabancı, 3 ruhsatsız tüfek, 2 el bombası, otomatik tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.