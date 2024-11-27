Dört ilde eğitime kar engeli
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Van, Erzincan, Ordu ve Artvin'de okullar yarın da tatil edildi.
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar etkisini sürdürüyor. 4 kentin birçok ilçesinde okullar yarın da tatil edildi.
Van'ın İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde eğitime ara verildi.
Erzincan'ın da Çayırlı ilçesinde okullar tatil edildi.
Ordu Valiliği; yarın Gölköy ilçesindeki tüm okulların, Mesudiye ve Akkuş ilçesindeysebazı okulların kapalı olacağını duyurdu.
Artvin'de de Yusufeli ve Ardanuç ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Kar Yağışı
- Erzincan
- Tatil
- Van