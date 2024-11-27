Dört ilde eğitime kar engeli

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Van, Erzincan, Ordu ve Artvin'de okullar yarın da tatil edildi.

Dört ilde eğitime kar engeli

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar etkisini sürdürüyor. 4 kentin birçok ilçesinde okullar yarın da edildi.

'ın İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde eğitime ara verildi.

'ın da Çayırlı ilçesinde okullar tatil edildi.

Ordu Valiliği; yarın Gölköy ilçesindeki tüm okulların, Mesudiye ve Akkuş ilçesindeysebazı okulların kapalı olacağını duyurdu.

Artvin'de de Yusufeli ve Ardanuç ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

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