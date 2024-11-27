Dört ilde eğitime kar engeli

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar etkisini sürdürüyor. 4 kentin birçok ilçesinde okullar yarın da tatil edildi.

Van'ın İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde eğitime ara verildi.

Erzincan'ın da Çayırlı ilçesinde okullar tatil edildi.

Ordu Valiliği; yarın Gölköy ilçesindeki tüm okulların, Mesudiye ve Akkuş ilçesindeysebazı okulların kapalı olacağını duyurdu.

Artvin'de de Yusufeli ve Ardanuç ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.