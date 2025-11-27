"Dört parti birleşiyor" iddialarına yanıt

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye Basın Federasyon'unda gazetecilerle bir araya geldi.

Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "Saadet, DEVA, Gelecek ve Yeniden Refah Partileri birleşebilir" çıkışını değerlendirdi.

Partilerin birleşmesiyle alakalı bir durumun söz konusu olmadığına vurgu yapan Arıkan, "Böyle bir konu masada yok." dedi.

“YENİ NESİL SİYASET”

Seçimin işbirliği ile alakalı olduğunu dile getiren Arıkan, "Ben bir yıl önce göreve geldiğimde 'yeni nesil siyaset' başlığını kullandım. Yeni nesil siyasetten kastım şuydu. Bugüne kadar ezber olan siyasetten çıkıp farklı bir anlayış ortaya koymak gerekiyor." diye konuştu.

"Sayın Davutoğlu kendi kanaatlerini paylaştı. Biz üç parti zaten Meclis'te grup kurduk. Sayın Erbakan ile de çok düzeyli, nezaket içerisinde bir süreç götürüyoruz." ifadelerini kullanan Arıkan, "Seçimlere doğru ne olur, ne biter, bugünden kestirebilmek zor." dedi.

Arıkan, sözlerine "Bizim yapmak istediğimiz şeylerden bir tanesi de Milli Görüş İttifakı'nı kurabilmek." diye devam etti.