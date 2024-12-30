Dört saatlik zorlu mücadele: Karda mahsur kalan üç otomobil ve bir servis aracı kurtarıldı

Bu akşam saatlerinde İzmir’in Ödemiş ilçesi Horzum Mahallesi yakınlarında Manisa’nın Turgutlu ilçesine giden üç otomobil ve bir servis aracı, bölgedeki yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Mahsur kalanların durumu ekiplere bildirmesi üzerine, olay yerine Turgutlu Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu ailelere erzak ve kumanya yardımında bulunduktan sonra yol açma çalışmalarına başladı. Çalışmalar sırasında kara saplanan araçlar, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaklaşık 4 saat mahsur kalan vatandaşlar kar küreme çalışmasının ardından yola devam etti.