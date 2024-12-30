Dört saatlik zorlu mücadele: Karda mahsur kalan üç otomobil ve bir servis aracı kurtarıldı

İzmir ile Manisa arasındaki karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan üç otomobil ve bir servis aracında bulunan vatandaşlar, Manisa Büyükşehir ve Turgutlu Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dört saatlik zorlu mücadele: Karda mahsur kalan üç otomobil ve bir servis aracı kurtarıldı

Bu akşam saatlerinde İzmir’in Ödemiş ilçesi Horzum Mahallesi yakınlarında ’nın Turgutlu ilçesine giden üç otomobil ve bir servis aracı, bölgedeki yoğun nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Mahsur kalanların durumu ekiplere bildirmesi üzerine, olay yerine Turgutlu Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu ailelere erzak ve kumanya yardımında bulunduktan sonra yol açma çalışmalarına başladı. Çalışmalar sırasında kara saplanan araçlar, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaklaşık 4 saat mahsur kalan vatandaşlar kar küreme çalışmasının ardından yola devam etti.

Dört saatlik zorlu mücadele: Karda mahsur kalan üç otomobil ve bir servis aracı kurtarıldı - 1

Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Koordinatörü Tekin Çakmak, yaptığı açıklamada, "İzmir’e bağlı Horzum Mahallesi ve Manisa’ya bağlı Baktırlı Mahallesi arasında mahsur kalanlar olduğu bilgisini almamız üzerine ekiplerimizi bölgeye yönlendirdik. Yaklaşık 4 saat boyunca mahsur kalan vatandaşlarımıza kumanya desteğinde bulunduk. Yol açma çalışmalarının ardından vatandaşlarımız, sağlıklı şekilde tekrar yola çıktılar." dedi.

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