Dört şehir için kar sağanağı uyarısı: Yarın akşama kadar etkili olacak
Karadeniz’de kar sağanağı bekleniyor. Kastamonu’nun kuzeyi ile Sinop, Samsun ve Ordu’da etkili olması beklenen kar yağışının yarın akşam saatlerine kadar sürecek. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Kastamonu’nun kuzeyi, Sinop, Samsun ve Ordu’da kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Kastamonu’nun kuzeyi, Sinop, Samsun ve Ordu’da devam eden kuvvetli kar sağanaklarının etkisinin sürmesi bekleniyor.
Kuvvetli kar yağışının, yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi öngörülüyor.
Vatandaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
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