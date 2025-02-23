Dört şehir için kar sağanağı uyarısı: Yarın akşama kadar etkili olacak

Kastamonu’nun kuzeyi, Sinop, Samsun ve Ordu’da kuvvetli kar yağışı bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Kastamonu’nun kuzeyi, Sinop, Samsun ve Ordu’da devam eden kuvvetli kar sağanaklarının etkisinin sürmesi bekleniyor.