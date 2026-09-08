Dört şehirde organize suç örgütlerine operasyon. 137 şüpheli yakalandı

İstanbul, İzmir, Antalya ve Gaziantep'te nitelikli dolandırıcılıktan suç gelirlerinin aklanmasına, yasa dışı bahisten uluslararası uyuşturucu ticaretine kadar farklı suç alanlarında faaliyet gösteren suç yapılarına dört ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek , operasyonun ayrıntılarını açıkladı.

İSTANBUL'DA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU

İstanbul'da yapılan operasyonda, internet üzerinden bahis oynatarak haksız kazanç sağlayan ve yasa dışı bahis sitelerine entegre ödeme panelleri kullandıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 58 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

BELÇİKA MERKEZLİ ÇETEYE İZMİR'DE OPERASYON

İzmir'de ise Belçika merkezli faaliyet gösterdiği belirtilen Yaramışlar isimli organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. Bakan Gürlek, 38 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını bildirdi. Gürlek ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 milyar lira değerindeki 87 taşınmaz ile 18 araç, dört tekne ve 14 şirket ortaklık payı ile banka hesaplarına el konulduğunu duyurdu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Söz konusu suç örgütünün uluslararası ölçekte faaliyet gösteren, hiyerarşik yapıya sahip, süreklilik arz eden ve çok yönlü suç işleme kapasitesi bulunan organize bir yapı olduğu değerlendirilmiştir." denildi.

ANTALYA'DA ÇEK VURGUNCULARINA GÖZALTI

Antalya'da ise çek vurgunu yapan çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Gürlek, önce düzenli ticaret yaparak piyasanın güvenini kazanan, ardından vadeli çekler karşılığında milyonlarca lira değerinde mal temin edip bu malları çeklerin vadesi gelmeden düşük bedellerle elden çıkaran dolandırıcılık yapılanmasına operasyon yapıldığını bildirdi. Antalya'daki operasyonda sekiz şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'TE YASA DIŞI DÖVİZ BASKINI

Gaziantep'teki operasyonda ise yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizleri kişi, iş yeri ve şirketler üzerinden yeniden yurt dışına usulsüz şekilde kaçıran şebekeye operasyon yapıldı. Gürlek, şebeke üyelerinin banka hesaplarında 2021-2026 yılları arasında 122 milyar lira para hareketliliği tespit edildiğini bildirdi. Bakan Gürlek, 33 şüpheliye yönelik operasyon yapıldığını kaydetti.

BAKAN GÜRLEK'TEN TEŞEKKÜR

Soruşturmaları yürüten başsavcılıklara ve emniyet mensuplarına teşekkür eden Bakan Gürlek, "Suç örgütlerinin yalnızca üyelerini değil; suçtan elde ettikleri gelirleri, kullandıkları şirketleri ve mal varlıklarını da yakından takip ediyoruz. Suçun kazanca dönüşmesine ve haksız kazancın ekonomik sisteme sokulmasına müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.