Dört şehirde orman yangını: İkisi söndürüldü, ikisi sürüyor

Adana, Çanakkale, Aydın ve Manisa'da ormanlık alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor.

Adana'daki yangın İmamoğlu ilçesinin Elifçiler Mahallesi'nde çıktı. Yangına müdahale etmek için destek ekip olarak Kozan Orman İşletme Müdürlüğü'nden ekipler de yola çıktı. Yola çıkan arazözlerden biri Eskimantaş Mahallesi'nde karşı yönden gelen araca çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yapması sonucunda devrildi.

Adana'daki yangında devrilen arazöz

Araçta bulunan Furkan B. ve Yusuf Ş. yaralandı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapılırken yaralılar ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. Yangına ise havadan ve karadan müdahale ile dört saatte kontrol altına alındı.

Çanakkale'deki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

ÇANAKKALE'DE YANGIN ORMANA SIÇRADI Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Merkeze bağlı Erenköy ile Yenimahalle köyü arasındaki tarım arazisinde bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangına müdahale için Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterler ve uçaklar ile havadan, yer ekipleriyle de karadan müdahale başladı. Tarlalar dozerlerle sürülerek, alevlerin ilerlemesinin önüne geçilmeye çalışıldı.

Çanakkale'deki yangında ekipler yoğun çaba sarf ediyor

ALEVLER EVLERE DAYANDI Şiddetli rüzgar nedeniyle yangın geniş bir alana yayılırken, alevler Yenimahalle köyü içlerine kadar dayandı. Köy içinde bahçeler ve yol kenarları alevlere teslim olurken, yol kenarındaki alevleri söndürmek için Çanakkale İl Jandarma komutanlığı Komutanlığı ekipleri ve köylüler de su tankerleriyle seferber oldu. Alevler, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışması yapılıyor.

Manisa'daki yangının yeniden başlaması üzerine uçaklar ve helikopterler havalandı

MANİSA'DAKİ YANGIN YENİDEN BAŞLADI Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde dün başlayan ve bu sabah kontrol altına alınan yangın farklı noktadan yeniden alevlenirken, yangına havadan ve karadan müdahale başladı. Yangın Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe Mahallesinde çıktı. Dün başlayan ve 16 saat süren çalışmalarla kontrol altına alınan yangın farklı bölgeden yeniden alevlendi. Saat 12.20 sıralarda kuvvetli rüzgarın da etkisiyle başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 4 helikopter, 25 arazöz, 11 su tankeri ve 4 dozer ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kuşadası'ndaki yangına havadan da müdahale ediliyor

KUŞADASI'NDA YANGIN Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de orman yangını çıktı. Yangın, Adagöl Mevkiinde öğle saatlerinde başladı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıkarken bölgeden yükselen alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına karadan müdahale ederken, yangın söndürme helikopterleri ve uçakları da ekiplere havadan destek verdi. Ekiplerin ve hava araçlarının yoğun müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.