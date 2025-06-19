Dört ülkeye seferler iptal! Uraloğlu: Çatışma devam ettikçe uçuş sahaları kapalı olacak

Türkiye, İsrail-İran savaşının başlamasıyla dört ülkeye seferleri durdurmuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran, Irak, Suriye ve Ürdün'e seferlerin savaşa bitene kadar başlamayacağını söyledi.

Sahadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini anlatan Bakan Uraloğlu, savaş nedeniyle Türk bayraklı gemiler için de güvenlik seviyesinin en üst düzeye çıkarıldığını ifade etti.

Uraloğlu, şu an için denizlerde riskli bir durum olmadığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, "Deniz taşıyıcılarıyla koordine haldeyiz. Anlık haberleşme sistemi var. Anlık gelişlme olduğunda önlem alınmasını sağlıyoruz." dedi.