Dört yaşındaki Ömer'in acı ölümü
Nevşehir'de bir apartmanın balkonundan düşen dört yaşındaki Ömer N., yaşamını yitirdi.
Nevşehir'de bir çocuk, balkondan düşerek yaşamını yitirdi.
Emek Mahallesi Kervan Sokak'taki binanın üçüncü katında ailesiyle ikamet eden Özbekistan uyruklu Ömer N, balkonda oynadığı sırada aşağıya düştü.
Haber verilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ömer N., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
