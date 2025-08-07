Dört yaşındaki Ömer'in acı ölümü

Nevşehir'de bir apartmanın balkonundan düşen dört yaşındaki Ömer N., yaşamını yitirdi.

Dört yaşındaki Ömer'in acı ölümü

'de bir çocuk, balkondan düşerek yaşamını yitirdi.

Emek Mahallesi Kervan Sokak'taki binanın üçüncü katında ailesiyle ikamet eden Özbekistan uyruklu Ömer N, balkonda oynadığı sırada aşağıya düştü.

Haber verilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ömer N., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...