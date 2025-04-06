Dört yıl aradan sonra müsilaj kabusu geri döndü

Bursa'nın Gemlik Körfezi'nde dört yıl aradan sonra müsilaj yeniden görüldü. Müsilaj, başta balıkçılar olmak üzere vatandaşları tedirgin etti.

Dört yıl aradan sonra müsilaj kabusu geri döndü

'de 2021 yılında neredeyse tüm sahilleri saran kabusu geri döndü.

Bursa'nın Gemlik Körfezi'nde havanın esmemesine deniz üzeri hareketsizliği de eklenince körfezde müsilaj tabakası oluşmaya başladı.

GÖRÜNTÜLER ENDİŞELENDİRDİ

Uzun zamanın ardından yeniden görülmeye başlayan müsilaj, yaz mevsimine aylar kala endişelendirmeye yetti.

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