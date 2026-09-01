Dört yıldır aranıyordu, öldüğü ortaya çıktı: Zeynep Yıldırım dosyasında altı gözaltı
01.09.2026 12:05
Son Güncelleme: 01.09.2026 12:12
Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
İstanbul'da dört yıl önce tedavi gördüğü hastaneden ayrılan ve bir daha haber alınamayan kadının öldüğü belirlendi. Şüpheli ölümle ilgili dört kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da 2022 yılında tedavi için götürüldüğü hastaneden izinsiz ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan kadının öldüğü ortaya çıktı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kayıpların bulunmasına yönelik çalışmalar kapsamında, 12 Eylül 2022'de tedavi amacıyla getirildiği hastaneden izinsiz ayrılan Zeynep Yıldırım'ı bulmak için çalışma başlattı.
TELEFON HATTI İNCELEMEYE ALINDI
Yapılan araştırmada, Yıldırım'ın kullandığı telefon hattına ait kayıtlar incelendi.
Kayıtlardan, kayıp kadının son olarak F.D. isimli kişiyle irtibat kurduğu ve telefonundan alınan son sinyalin şüphelinin Esenyurt'taki ikametini gösterdiği tespit edildi.
BİR NUMARALI ŞÜPHELİ 2024'TE TUTUKLANMIŞ
Çalışmalarda ayrıca F.D.'nin 2024 yılında kasten öldürme suçundan hükümlü olarak cezaevinde bulunduğu belirlendi.
Polis, İstanbul ve Sinop'ta belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.
YAKLAŞIK BİR AY SONRA YAŞAMINI YİTİRMİŞ
Elde edilen bilgi ve bulgular doğrultusunda çalışmalarını derinleştiren ekipler, Yıldırım'ın 4-10 Ekim 2022 tarihleri arasında yaşamını yitirdiğini tespit etti.
İSTANBUL VE SİNOP'TA OPERASYON YAPILDI
Olayla bağlantılı olduğu ve konu hakkında bilgisi bulunduğu değerlendirilen altı şüphelinin yakalanması amacıyla bugün İstanbul ve Sinop'ta belirlenen beş adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda altı şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.