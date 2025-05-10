Dört ilde uyuşturucu operasyonu: 19 kişi tutuklandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik Denizli merkezli Antalya, Uşak ve Hatay’da önceki gün eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 22 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 45 parça halinde toplam 1 kilo 197 gram metamfetamin, 5 parça halinde 462 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik bonzai, 16 adet sentetik ecza, 2 hassas terazi, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet esrar öğütücüsü, 2 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 19'u tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.