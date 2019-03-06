Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sınır güvenliğini sağlamak amacıyla envanterine katacağı gözetleme balonlarının ilkini bu yaz kullanmayı planlıyor.
Aselsan tarafından üretilen ve 'Doruk' ismi verilen balon, temmuz ayında saha tesitine çıkacak. Sistemin eylül ayında Hatay'da bir sınır karakoluna kurulması hedefleniyor.
Milli imkanlarla üretilen insansız balon sistemi 'Doruk', kamera sistemiyle geniş alanda gözetleme yeteneğine sahip. Yerden 300 ve 1000 metre irtifaya kadar çıkabilen ve kesintisiz 1 hafta havada kalabilen balon, sınır güvenliğinin yanı sıra, afet ve acil durumlarda haberleşme, orman yangınlarını gözetlenme ve limanların izlenmesi gibi alanlarda da kullanabilecek.