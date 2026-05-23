Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 5 tutuklama

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili 8 yıl sonra 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltına alınan 23 kişiden 5'i tutuklandı. Geri kalan 18 şüphelinin de ifadesi tamamlandı. Bu kişiler de tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

İzmir 'in Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018'de Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde cansız bedeni bulunmuş, olayın intihar olduğu değerlendirilmişti.

Yürütülen soruşturma kapsamında ailenin şikayeti üzerine olay yerine gelen polisler hakkında "görevi kötüye kullanmak" iddiasıyla hazırlanan iddianame, 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Ayrıca, şantiye sahasında görevli bekçiler H.K, H.A, T.Ç. ile inşaatta çalışan B.Ç. ve yakın şantiye sahasında bekçi A.G. hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

10 Ekim 2025'te "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla haklarında dava açılan 8 polisin yargılandığı İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki dava ile müebbet hapis cezası istemiyle 5 inşaat çalışanının İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava birleştirilmişti.