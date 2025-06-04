Dorukhan Büyükışık'ın ölümü: "Sırtına vuruldu, cesedi taşındı"

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın 26 yaşındaki oğlu Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018'de İzmir Narlıdere'deki evinin yakınlarındaki bir inşaat şantiyesinde ölü bulundu.



Olay kayıtlara 'intihar' olarak geçerken, emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın gayretleri sonrası olayda görevli 8 polis memuru hakkında açılan davanın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı tekrar raftan indirdi.



Savcılık, şantiyede görevli bekçiler H.K (68)., H.A. (76), T.Ç (40). ile işçi B.Ç. (46), yakın bir bölgede bekçilik yapan A.G. (76) hakkında 'kasten öldürme suçundan' müebbet hapis talebiyle dava açtı.



İzmir 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede önemli detaylar yer aldı.



İddianamede şüphelilerin değişik tarihlerde ve farklı sıfatlarla alınan bizzat kendi ifadeleri ve birbirleri arasındaki ifadeleri arasında çelişki bulunduğu ifade edildi.



"DOĞAL BİR DURUM OLAMAZ"



İddianamede yer verilen Adli Tıp Kurumu raporlarına göre Büyükışık'ın cesedi üzerindeki bulguların yüksekten düşme ile uyumlu olsa da bu eylemde başkasının etkisi olup olmadığının adli soruşturma ile aydınlatılabilecek bir husus olduğunun altı çizildi.



Dorukhan Büyükışık'ın ölü bulunduğu pozisyonun düşme ile oluşabilecek doğal bir durum olamayacağı ifade edildi.



"CESET TAŞINMIŞ"



İddianamede maktulün vücudunda açık yara, kafa, kol ve bacaklarda kemik kırığı olmaması, sadece darbeye bağlı sırt sağ bölgesinde aynı hat üzerinde dikey şekilde kosta kırıkları bulunması da bu ölümün yüksekten düşme ile gerçekleşmediğine dair şüpheleri güçlendirdiği belirtildi.



Ölümün, "maktulün sırt bölgesine sert ve etkili bir aletle vurma ile gerçekleştikten sonra cesedin belirtilen konuma getirilmiş olabileceğine dair bulguları taşıdığı" iddianamede yer aldı.



Bu şekilde sebebi net olarak tespit edilemese de öldürme fiilinin olay mahallinde bulunan şüpheliler tarafından gerçekleştirilmiş olduğunun anlaşıldığı ifade edildi.