Döşemealtı Belediyesi hangi partide? Döşemealtı Belediye başkanı Menderes Dal kimdir?

Döşemealtı Belediye başkanı Menderes Dal, 2024 Türkiye yerel seçimlerinde Antalya Döşemealtı Belediyesini 20.605 alınan oy ve %%43.77 oy oranı ile CHP Parti adayı Menderes Dal kazanmıştı.



BELEDİYE BAŞKANI MENDERES DAL KİMDİR?



2 Nisan 1969 tarihinde Döşemealtı Yeniköy'de doğdu. Yeniköy İlkokulu ve Ortaokulu'nda okudu. Lise öğrenimini Antalya Çağlayan Lisesi'nde tamamladı.



Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden 1991 yılında mezun oldu. Askerlik görevinin ardından 1993 yılı Ocak ayında eczanesini Döşemealtı'na açtı.



1994-1999 yıllarında Yeniköy Belediye Meclis Üyeliği yaptı. Meclis üyeliği yaptığı dönemin yönetimine karşı halkın beklentilerine yanıt verecek şekilde siyaset yaptı. Halkla iç içe bulunarak partinin oy oranının da artmasını sağladı.



Bu dönemde aynı zamanda CHP'de 2 dönem görev yaptı. İlk dönemde İlçe Eğitim Sekreterliği, ikinci dönemde ise Merkez İlçe Sekreterliği görevlerinde bulundu.



2004 yerel seçimlerinde Döşemealtı Belediye Başkan Adayı oldu. 2005-2007 yıllarında CHP Antalya İl Sekreterliği yaptı.

Evli ve 2 çocuk babası. Eşi Şefika Dal da kendisi gibi eczacı. Oğlu avukat, kızı ise lise öğrencisi.

