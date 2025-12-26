Döşemealtı Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu. 10 şüpheli gözaltında

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Döşemealtı Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

7 MİLYON 153 BİN LİRA KAMU ZARARI

Soruşturmanın, belediyenin 2023 yılında açık ihale usulü ile yaptığı 2 bin adet 800 litre kapasiteli "Galvanizli Çöp Konteyneri Alım İşi" ihalesi ile ilgili olduğu belirtildi.

Konteynerlerin nitelik ve sayı incelemesi yapılmadan muayene ve kabul tutanağı düzenlenip teslim alınarak, firma lehine 7 milyon 153 bin 713 lira haksız menfaat sağlandığının tespit edildiği öğrenildi.