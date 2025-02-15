Döşemecide gizli içki imalathanesi: 5 kişi gözaltına alındı

Samsun'un Havza ilçesinde polis, döşemeci dükkanında gizli içki imalathanesi ortaya çıkardı, 5 kişiyi gözaltına aldı.

Döşemecide gizli içki imalathanesi: 5 kişi gözaltına alındı

'un Havza ilçesinde polis ekipleri bir döşeme dükkanına yaptığı şok baskınla dükkanda gizli bir imalathane ortaya çıkardı. Polis ekipleri, devriye sırasında şüpheli hareketler sergileyen bir şahsın bir döşeme dükkanına girdiğini fark etti. Durumu değerlendiren ekipler, bu iş yerinin aslında kaçak içki üretimi ve uyuşturucu saklama noktası olarak kullanıldığını ortaya çıkardı.

ÇOK SAYIDA EL YAPIMI İÇKİ 

Polis ekipleri dükkânın arka bölümünde yapılan aramada, gizlenmiş halde 122 şişe el yapımı alkollü içki, 1 kg damıtmada kullanılan karbon granül, 0,5 ml renklendirici, 1 adet ısıtma cihazı, 6 adet test tüpü, 1 adet içki aroması, 2 adet alkolmetre aparatı, 1 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.
Operasyon kapsamında S.A. (22), M.C.E. (29), Y.Ö. (21), O.C. (25) ve S.A. (38) isimli şahıslar gözaltına alındı. Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden bu tür faaliyetlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

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