Dosya 40 yıl sonra raftan indi: Interpol yaralı yüz Nazmi'nin peşinde

Cinayet tarihinde 25 yaşındaki olan Gezginci'nin olaydan bir gün sonra Almanya'yı terk edip, Türkiye 'ye kaçtığı tespit edilirken, Alman makamlar tutuklama emri çıkarmış ancak Gezginci yakalanamamıştı.

INTERPOL KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARDI



Maria Köhler cinayeti için Interpol de harekete geçti. Bugün 66 yaşında olan Nazmi Gezginci için kırmızı bülten çıkarıldı. Interpol'ün internet sitesinde Gezginci'nin boy, saç ve göz rengine ilişkin bilgilere yer verildi.



Gezginci'nin bilgilerinin yer aldığı sayfada, ayırt edici işaret ve özellikler kısmında ise "Sağ gözünün altında yaklaşık 1.5 santimetre uzunluğunda yara izi var." ifadeleri yer aldı.