Dosya 40 yıl sonra raftan indi: Interpol yaralı yüz Nazmi'nin peşinde
Almanya'da 40 yıl önce işlenen Maria Köhler cinayetinde dosya yeniden açıldı. Interpol, baş şüpheli olarak gösterilen Nazmi Gezginci hakkında kırmızı bülten yayımladı. Gezginci’nin ayırt edici işaretler kısmında, "Sağ gözünün altında yaklaşık 1.5 santimetre uzunluğunda yara izi var." ifadeleri yer alıyor.
Almanya'da 19 yaşındaki 1984 yılında Maria Köhler'in öldürülmesine ilişkin dosya yeniden açıldı.
Hemşirelik eğitim alan genç kadın, hastane lojmanındaki odasında ölü bulunmuştu. O dönem soruşturmayı yürüten polis, Köhler'in eski erkek arkadaşı Nazmi Gezginci'yi baş şüpheli olarak belirlemişti.
Cinayet tarihinde 25 yaşındaki olan Gezginci'nin olaydan bir gün sonra Almanya'yı terk edip, Türkiye'ye kaçtığı tespit edilirken, Alman makamlar tutuklama emri çıkarmış ancak Gezginci yakalanamamıştı.
DOSYA 40 YIL SONRA RAFTAN İNDİ
Hürriyet'in haberine göre, dosya 40 yıl sonra yeniden açıldı. Aschaffenburg Kriminal Polisi, geçmişte toplanan delilleri incelemeye aldı.
Aschaffenburg Başsavcısı Jürgen Bundschuh, Almanya'da cinayet suçunda zaman aşımı uygulanmadığını hatırlatırken, Gezginci'nin yeniden ülkeye dönmüş olabileceğinden şüpheleniliyor.
INTERPOL KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARDI
Maria Köhler cinayeti için Interpol de harekete geçti. Bugün 66 yaşında olan Nazmi Gezginci için kırmızı bülten çıkarıldı. Interpol'ün internet sitesinde Gezginci'nin boy, saç ve göz rengine ilişkin bilgilere yer verildi.
Gezginci'nin bilgilerinin yer aldığı sayfada, ayırt edici işaret ve özellikler kısmında ise "Sağ gözünün altında yaklaşık 1.5 santimetre uzunluğunda yara izi var." ifadeleri yer aldı.
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