Dosya yeniden açıldı, kesik baş cinayetinde itiraflar peş peşe geldi

Antalya’da dört yıl önce işlenen kesik baş cinayeti aydınlatıldı.



Manavgat’ta 20 Mart 2021 günü bir erkek cesedi bulundu.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin başının bedenden ayrılmış ve 12 dişinin de sökülmüş olduğu belirlendi.



Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

SONUÇ ELDE EDİLEMEDİ



Olay yerinde jandarma tarafından yapılan araştırmalarda, cesedin yanında cep telefonu ve tabancanın yanı sıra bazı kişisel eşyalar bulundu.



Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından o dönem başlatılan soruşturma kapsamında ölen kişinin Umut Can Arslan olduğu tespit edildi, olayla ilgili sonuç elde edilemedi.



AĞGEDİK CİNAYETİ SONRASI DOSYA YENİDEN AÇILDI



Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 yıl önce ortadan kaybolan, 2013 yılında boş arazide gömülü cesedi bulunup defnedilen Ayhan Ağgedik’in geçen yıl cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkması ve şüphelilerin yakalanıp tutuklanmasının ardından, ilçede önceki yıllarda yaşanan şüpheli ölümlerin yeniden incelenmesi için çalışma başlattı.



Yapılan değerlendirmenin ardından Umut Can Arslan’ın dosyası yeniden işleme alındı.