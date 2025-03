Dosya yeniden açıldı, kesik baş cinayetinde itiraflar peş peşe geldi

SONUÇ ELDE EDİLEMEDİ Olay yerinde jandarma tarafından yapılan araştırmalarda, cesedin yanında cep telefonu ve tabancanın yanı sıra bazı kişisel eşyalar bulundu. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından o dönem başlatılan soruşturma kapsamında ölen kişinin Umut Can Arslan olduğu tespit edildi, olayla ilgili sonuç elde edilemedi. AĞGEDİK CİNAYETİ SONRASI DOSYA YENİDEN AÇILDI Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 yıl önce ortadan kaybolan, 2013 yılında boş arazide gömülü cesedi bulunup defnedilen Ayhan Ağgedik’in geçen yıl cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkması ve şüphelilerin yakalanıp tutuklanmasının ardından, ilçede önceki yıllarda yaşanan şüpheli ölümlerin yeniden incelenmesi için çalışma başlattı. Yapılan değerlendirmenin ardından Umut Can Arslan’ın dosyası yeniden işleme alındı.

Başsavcılık talimatıyla Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından geçen yıl kasım ayında başlatılan çalışma sonucunda Umut Can Arslan’ın ölümüyle ilgili Halil Kara, Cüneyt Ceyhan, Hüseyin Kaya, Zeynep Kara ile H.E.K., İ.B.K., R.A.Ş., F.Z.A.K., D.A. ile eski Varsak belediye başkanı H.A.’nın şüpheli olduğu tespit edildi.



İŞKENCE EDİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ



İddiaya göre, şüphelilerin koronavirüs salgını döneminde Sağırin Mahallesi’nde tarla aldıkları, tarım işi yapma bahanesiyle sık sık mahalleye geldikleri tespit edildi.



Umut Can Arslan'ın da yanlarında olduğu şüphelilerin ormanda define aradıkları belirlendi.



Yapılan çalışmada gruptaki kadınlardan birinin yaklaşık 400 bin liralık ziynet eşyasının kaybolması üzerine şüphelilerin Umut Can Arslan’ı sorumlu tuttuğu ve işkence ederek öldürdüğü, bir süre cesedi sakladıkları, ardından cep telefonu ve kişisel eşyalarıyla bulunduğu yere bıraktıkları anlaşıldı.



Savcılığın talimatıyla 10 şüpheli polis tarafından 7 Mart günü evlerine yapılan eş zamanlı baskında gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramada iki ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 45 mermi ve iki taşınabilir bellek bulundu.



İTİRAF ETTİLER



Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’nde sorgulanan şüphelilerden ikisinin olayla ilgili itiraflarda bulunduğu belirtildi.



Dün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen şüphelilerden D.A., F.Z.A.K. ve R.A.Ş. ifadelerinin ardından savcılıktan serbest bırakıldı.



Diğer şüpheliler ise nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Halil Kara, Cüneyt Ceyhan, Hüseyin Kaya, Zeynep Kara, kasten öldürme suçundan tutuklanırken, İ.B.K., H.E.K. ve H.A. adli kontrolle bırakıldı.