Dövdükleri kişiyi silahla vurup, bıçakladılar

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay esnasında dövülen 41 yaşındaki Y.K., silahla vurulup, bıçaklandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Y.K.'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ALTI ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

inceleme başlatan polis ekipleri, olaya karıştığı değerlendirilen M.M. (26), M.B. (31), M.A. (30), A.A. (29), K.A.B. (30) ve S.P. (30) isimli altı şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.