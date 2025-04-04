Döverek öldürdüler: Sanıklar hakkında dava

Dayak sonucu ölüme ilişkin sanıklar hakkında dava açıldı.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 Temmuz 2024'te maktul Bayram Gündoğdu ve sanık Serhan Yavuz Çiftçi'nin, aralarındaki alacak verecek mevzusu nedeniyle Zeytinburnu'nda buluştukları kaydedildi.



Sokakta yaşanan kavgada saldırıya uğrayan Gündoğdu'nun fenalaştığı belirtilen iddianamede, sanık Çiftçi'nin, aralarındaki alacak verecek meselesine vesile olduğu gerekçesiyle Gündoğdu'yu, diğer sanık Cenk Faruk Döner'in aracının arka koltuğuna koyarak, kendisi de başka arabayla amcası Yavuz Selim Çiftçi'nin iş yerine gittikleri ifade edildi.



İddianamede, sanık Çiftçi'nin amcasına, araçta baygın vaziyette olan Gündoğdu'nun hastaneye götürülmesi gerektiğini söylediği, amca Yavuz Selim Çiftçi ile sanıklar arasında bağırış çağırış ve küfürleşmeli bir görüşme gerçekleştiği anlatıldı.

BIRAKIP KAÇTILAR



Sanık Çiftçi'nin olay yerinden ayrılmasının ardından diğer sanık Cenk Faruk Döner'in Gündoğdu'yu Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdüğü aktarılan iddianamede, Gündoğdu'yu kapıdan teslim eden sanık Döner'in, maktulün sedye üzerinde hastaneye girişi dahi tamamlanmadan araçla olay yerinden alelacele ayrıldığı vurgulandı.



İddianamede yer verilen hastane kaydına ilişkin tutanakta, araçla getirilen Gündoğdu'nun dayak sonucu sol kulağından kan geldiği, sol kulak memesinin alt tarafında kanama olduğu anlatıldı. Tutanakta, hastaneye ilk geldiğinde ölü olduğu anlaşılan Gündoğdu'nun, yapılan müdahale sonrasında hayata geri döndürüldüğü ancak bilincinin kapalı olduğu belirtildi.



DAYAK SONUCU YARALANMAYLA ÖLÜM ARASINDA BAĞ VAR



İddianamede, sonrasında hastanede vefat eden Gündoğdu'ya ilişkin Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulunca hazırlanan rapora da yer verildi.

Buna göre, maktulün ölümünün, maruz kaldığı dayak olayının stresi tetiklemesiyle yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği değerlendirildi.



Raporda, maktulün maruz kaldığı saldırıya bağlı yaralanmasıyla ölüm arasında tıbben illiyet bağı bulunduğu ancak yüksek tansiyon hastalığının ölüm üzerine etkisi ve katkısının olacağı aktarıldı.



SINIRDA YAKALANDILAR

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Serhan Yavuz Çiftçi, maktule borç para verdiğini, ancak bunu geri alamadığını, olay günü aralarında sözlü tartışma sonrası arbede çıktığını anlattı.



Çiftçi, arbede sonrasında maktulün renginin soluk olduğunu ve rahatsızlandığını anladığını, bunun üzerine arkadaşı olan sanık Cenk Faruk Döner'e maktulü hastaneye götürmesini söylediğini belirterek, Gündoğdu'yu araca koyarak, borç olayında kefil olan amcasının dükkanına gittiklerini aktardı.



Sanık Döner ise ifadesinde maktulü aracıyla hastaneye götürdüğünü anlattı.



İddianamede, Edirne sınırında askeri yasak bölge olarak adlandırılan alanda ülkeden kaçmaya çalışırken yakalanan sanıklar Serhan Yavuz Çiftçi ve Cenk Faruk Döner hakkında, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istendi.



Sanıkların önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.