Döviz bürosu çalışanları 700 bin euro ile kayıplara karıştı

Olay, Fatih'te Vezirhanı Caddesi'nde bulunan bir döviz bürosunda 1 Haziran Perşembe günü yaşandı. İddiaya göre, döviz bürosunun iki çalışanı, 700 bin euro teslim almaya bir müşterinin dükkanına gitti. 2 çalışan parayı, döviz bürosuna ait banka hesabına yatırmak üzere teslim aldı. Büronun 15 yıllık çalışanı Burak B. ve 2 yıllık çalışanı Ahmet Ş. önce döviz bürosu sahibine bankanın parayı kabul etmediğini söyledi, daha sonra ise 700 bin euro ile ortadan kayboldu.

Çalışanlarına ulaşamayan döviz bürosu sahibi Ahmet Özaslan, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. İki şüphelinin, 700 bin euroyu teslim aldığı ve aynı gün içinde motosiklet satın alırken görüldüğü anlar ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Polis ekipleri, ortadan kaybolan iki şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ederken, döviz bürosunun sahibi Ahmet Özaslan yaşananlar hakkında konuştu.



"BAŞLARINA BİR İŞ GELDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORDUM"



