Dövizciyi boğazını kesip öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı Beldibi Jandarma Karakolu kara yolu devriye ekibi, geçen yıl 27 Eylül'de saat 10.30 sıralarında, Çifteçeşmeler mevkisi D-400 kara yolunda otomobilin yol kenarında park halinde olduğunu fark etti.

Jandarma ekibi aracı kontrol ettiğinde, direksiyondaki hareketsiz kişinin boyun kısmının kan içinde olduğunu gördü. Ekiplerin haber vermesiyle bölgeye gelen sağlık ekibi, bu kişinin boğazının kesildiğini ve öldüğünü belirledi. Ölen kişinin Ramazan Kırınfıl olduğu tespit edildi.



Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi, otomobilde parmak izi incelemesi yaparken, araçta yüklü miktarda para buldu. İlçede döviz işiyle uğraştığı öğrenilen Ramazan Kırınfıl'ın cenazesi, memleketi Diyarbakır'da toprağa verildi.



ELİNDEKİ KANI DENİZ KENARINDA TEMİZLEMİŞ



Jandarmanın araştırmalarında, araçtan yüklü miktarda döviz çalındığı tespit edildi. Çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri ve Kırınfıl'ın telefon görüşmeleri incelemeye alındı. Kırınfıl'ın en son Ramazan Afşin ile telefonda görüştüğü belirlendi.

Ramazan Afşin'i takibe alan jandarma, kamera kayıtlarından şüphelinin gün içindeki hareketlerini inceledi. Şüphelinin olayda kullandığı aracın plakasını belirleyen ekipler, Ramazan Afşin'in evine baskın düzenledi. Afşin'in üzerinde, kullandığı araçta, iş yerinde ve ikametinde yapılan aramalarda, kan lekeli giysilerle, lekeleri silmek için kullandığı ıslak mendiller ele geçirildi. Evinin banyosundaki bölmede de 8 bin 400 dolar, 14 bin paunt ve 13 bin lira bulundu.

Cinayette kullanılan bıçak ise olay yerinin hemen alt kısmındaki Eski Kemer Yolu'nun kenarındaki çalılıkta, içinde bir miktar farklı türde dövizin bulunduğu çantayla birlikte bulundu. Kamera kayıtlarında Ramazan Afşin'in elindeki kanı deniz kenarına gidip temizlediği tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Afşin, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.



Ramazan Afşin hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Karar duruşmasına tutuklu sanık Ramazan Afşin, Ramazan Kırınfıl'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Hakim karşısında son savunmasını yapan Ramazan Afşin, Ramazan Kırınfıl'ı öldürmediğini iddia etti.

Kırınfıl'ı yaralı halde bulduğunu öne süren Afşin, ihtiyacından dolayı araç içerisindeki parayı aldığını söyledi. Sanık Ramazan Afşin, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'nitelikli yağma' suçundan ise 15 yıl hapisle cezalandırıldı.