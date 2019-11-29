Dövüldü, bıçaklandı, tüfekle vuruldu; önüne bırakıldığı hastanede öldü

Şanlıurfa'da 26 yaşındaki Yakup Bendaş kimliği belirsiz kişilerce dövülüp, bıçaklanarak, tüfekle vurulduktan sonra hastane önüne bırakıldı. Doktorların müdahale ettiği ağır yaralı Bendaş kurtarılamadı. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Şanlıurfa'da Karaköprü Mahallesi'nde çarşamba gecesi arkadaşları ile kafede oturan Yakup Bendaş (26), iddiaya göre, yanına gelen bazı kişilerce ailevi konunun görüşülmesi için dışarı çağrıldı.

Bendaş, dışarı çıkınca bir araca bindirilerek götürüldü. Dövülüp, bıçaklanarak, tüfekle vurulan Bendaş, araçla Karaköprü semtindeki özel hastanenin önüne bırakıldı. Sağlık görevlilerince acil servise alınan ağır yaralı Bendaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yakup Bendaş'ın cenazesi, yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Polis ekipleri, saldırganların belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

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