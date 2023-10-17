Dövülerek öldürülen Serhat Abik davasında mütalaa açıklandı

SAVCI MÜEBBET İSTEDİ



Tanık beyanının ardından mahkeme başkanı, Cumhuriyet savcısına esasa hakkındaki mütalaasını açıklaması için söz verdi.



Esasa ilişkin mütalaasını sunan savcı, olay tarihinde saat 11.40 sıralarında maktul Serhat Abik, akrabası olan Cemil Abik’e konum atarak yardım istediğini, cevap alamayınca da babası Seyfettin Abik’i arayarak, “20 bin lira borcum var, vermezsem beni öldürecekler” dediği aktardı.



Maktulün tanık Cemil Abik’e gönderdiği konum olan Beyoğlu Bostan Mahallesi'nde darp edilmiş halde bırakıldığını aktaran savcı, adresin tutuksuz sanık Aydın Gündoğu’ya ait iş yeri olan bir çamaşırhane olduğunu belirtti.



Güvenlik kamerası kayıtlarında maktulün saat 18.56 sıralarında sanıklar; Hebun Yıldırım, Hasip Kaçar, Baran Orhan, Erkan Kulan ve Adem Gökmen ile halsiz bir vaziyette çıkış yaptığının görüldüğü aktarıldı.



Maktul ve sanıkların olay yerinden çıktıktan sonra araç ile oradan ayrıldıkları ve maktul Serhat Abik’i evinin önüne bıraktıkları ve Adli Tıp Kurumu’nun raporuna göre maktulün beden travmasına bağlı kot kırıkları ile birlikte yaygın yumuşak doku iç kanama sonucu öldüğü anlatıldı.



Mütalaanın devamında maktulün babası Seyfettin Abik’in ifadelerine yer verildi. Abik, oğlu Serhat’ın kime borcu olduğunu söylemediğini, olay günü saat 19.23 saatlerinde evin kapısına gittiğini ve oğlunun yerde yattığını ifade etti.



Savcı, sanık Hamdullah Ayata’nın “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına, diğer sanıklarında “kasten öldürmeye yardım” suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını ve tutuksuz sanık Aydın Gündoğdu’nun da tutuklanmasını talep etti.



DURUŞMA ERTELENDİ



Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, taraflara mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre vererek duruşmayı erteledi.