Dövülerek öldürülen Serhat Abik davasında mütalaa açıklandı

Beyoğlu’nda dövülüp, evinin önüne atılan Serhat Abik’in ölümüne ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı.
Beyoğlu’nda 5 Ağustos 2022 günü bir çamaşırhanede Serhat Abik’i dövüp öldürdükten sonra evinin önüne attıkları iddiasıyla yargılanan 7 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.
İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma salonunda tutuklu sanıklar Hebun Yıldırım ve Adem Gökmen ile tutuksuz sanık Aydın Gündoğdu hazır bulundu.
Diğer tutuklu sanıklar Baran Orhan, Erkan Kulan, Hamdullah Ayata, Hasip Kaçar duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
TANIK, ABİK’İN KENDİSİNE TACİZDE BULUNDUĞUNU İDDİA ETTİ
Duruşmada, tutuklu sanık Hamdullah Ayata’nın eski kız arkadaşı Berfin D. tanık olarak dinlendi.
Berfin D. beyanında, “Maktul Serhat Abik beni sosyal medya üzerinden rahatsız ediyordu. Normalde kendisini tanımıyorum ancak aynı mahallede oturduğumuz için beni bulduğunu düşünüyorum. Bana tacizde bulunuyordu. Eski erkek arkadaşım Hamdullah Ayata olanları fark etti ve ben de kendisine anlattım durumu. Daha sonra maktulü öldürdüğünü öğrendim, kim öldürdü, nasıl oldu bilmiyorum.” dedi.
SAVCI MÜEBBET İSTEDİ
Tanık beyanının ardından mahkeme başkanı, Cumhuriyet savcısına esasa hakkındaki mütalaasını açıklaması için söz verdi.
Esasa ilişkin mütalaasını sunan savcı, olay tarihinde saat 11.40 sıralarında maktul Serhat Abik, akrabası olan Cemil Abik’e konum atarak yardım istediğini, cevap alamayınca da babası Seyfettin Abik’i arayarak, “20 bin lira borcum var, vermezsem beni öldürecekler” dediği aktardı.
Maktulün tanık Cemil Abik’e gönderdiği konum olan Beyoğlu Bostan Mahallesi'nde darp edilmiş halde bırakıldığını aktaran savcı, adresin tutuksuz sanık Aydın Gündoğu’ya ait iş yeri olan bir çamaşırhane olduğunu belirtti.
Güvenlik kamerası kayıtlarında maktulün saat 18.56 sıralarında sanıklar; Hebun Yıldırım, Hasip Kaçar, Baran Orhan, Erkan Kulan ve Adem Gökmen ile halsiz bir vaziyette çıkış yaptığının görüldüğü aktarıldı.
Maktul ve sanıkların olay yerinden çıktıktan sonra araç ile oradan ayrıldıkları ve maktul Serhat Abik’i evinin önüne bıraktıkları ve Adli Tıp Kurumu’nun raporuna göre maktulün beden travmasına bağlı kot kırıkları ile birlikte yaygın yumuşak doku iç kanama sonucu öldüğü anlatıldı.
Mütalaanın devamında maktulün babası Seyfettin Abik’in ifadelerine yer verildi. Abik, oğlu Serhat’ın kime borcu olduğunu söylemediğini, olay günü saat 19.23 saatlerinde evin kapısına gittiğini ve oğlunun yerde yattığını ifade etti.
Savcı, sanık Hamdullah Ayata’nın “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına, diğer sanıklarında “kasten öldürmeye yardım” suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını ve tutuksuz sanık Aydın Gündoğdu’nun da tutuklanmasını talep etti.
DURUŞMA ERTELENDİ
Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, taraflara mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre vererek duruşmayı erteledi.
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