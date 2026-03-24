Dövülerek öldürülmüştü. Gazeteci Hakan Tosun cinayetinde iddianame tamam
24.03.2026 11:57
İstanbul'da dövülerek öldürülen gazeteci Hakan Tosun
Beş ay önce İstanbul'da dövülerek öldürülen gazeteci Hakan Tosun cinayetine ilişkin iddianame hazırlandı. İki tutuklu sanığa "kasten öldürme" suçlaması yöneltildi.
Hakan Tosun geçen yıl 10 Ekim'de evine giderken dövülmüş, kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetmişti.
Otopsi raporunda dayak nedeniyle kafatasında kırıklar olduğu ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilmişti.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, güvenlik kamerası görüntüleri ve otopsi raporu doğrultusunda Hakan Tosun'un ölümüne ilişkin tutuklu 2 sanık hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla iddianame hazırladı. İlk duruşma 6 Mayıs'ta görülecek.