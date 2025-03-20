Down sendromlu 24 yaşındaki Erdinç'in en büyük hayâli: Onu dinleyenleri mest ediyor

Müzikle kurduğu güçlü bağ sayesinde engelleri aşan yedi kardeşli bir ailenin en küçük ferdi olan Erdinç, sağlık durumu nedeniyle düzenli bir eğitim hayatı sürdüremese de ailesinin desteğiyle özel eğitim alarak gelişimini sürdürüyor.



Hayatın getirdiği zorluklara ve karşılaştığı engellere rağmen yüzünden tebessümü eksik etmeyen Atal, tüm zorluluklara rağmen hayallerinden de vazgeçmiyor. Atal'ın en büyük motivasyon kaynağı, onu hayata bağlayan "Dengbej" olma hayali. Bu hayali uğruna sık sık internetten dengbej şarkıları dinleyen Erdinç, özellikle ünlü dengbej Şakiro'nun eserlerini ezbere biliyor.



Yanık sesi ve içten yorumuyla dinleyenleri mest eden Erdinç, usta dengbejlere adeta taş çıkarıyor. Sevecen ve samimi kişiliği sayesinde çevresindekilerle kolayca bağ kurabilen Erdinç Atal, aynı zamanda Anadolu Su Altı Araştırmaları ve Sporları Derneğinin (ASAD) Özel Başkanı olarak da görev yapıyor. Dengbejliğe olan ilgisinin dedesinden geldiğini belirten Erdinç, çevresindekilere sık sık küçük konserler vererek bu geleneği yaşatıyor. Tatvan'da tanınan bir sima haline gelen genç yeteneğin ünü, sosyal medya paylaşımlarıyla il sınırlarını da aşmış durumda. Hatırı sayılır bir takipçi kitlesine sahip olan Erdinç'in en büyük hayali ise profesyonel bir eğitim alarak ünlü bir dengbej olmak ve büyük ustalarla aynı sahneyi paylaşmak.



"EN BÜYÜK HAYÂLİM BÜYÜK USTALARLA SAHNE ALMAK"



Müziğe ve dengbejlik geleneğine duyduğu büyük tutku ile engelleri aşan Erdinç Atal, bu alandaki hikayesini şu sözlerle anlattı:



"Dengbejliği çok seviyorum. Dedemden özenerek bu alana ilgi duymaya başladım. Zamanla daha çok etkilendim ve dengbej türküleri söylemeye başladım. Şu an Şakiro başta olmak üzere birçok ünlü dengbejin eserlerini ezbere söyleyebiliyorum. Bilgisayardan dinleyerek eksiklerimi tamamlamaya çalışıyorum. En büyük hayalim bir gün ünlü bir dengbej olmak ve büyük ustalarla sahne almak."