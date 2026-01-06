Down sendromlu bebek davası. Doktora 78 milyon liralık tazminat

Diyarbakır'da 2021 yılında bebekleri down sendromlu doğan aile, kadın hastalıkları ve doğum uzmanına dava açtı.

Aile, tarama testleri ve olası sonuçlar konusunda yeterince uyarılmadığını iddia ederken doktor ise riskleri dile getirdiğini öne sürdü.

Hastane ise mahkemeye hastanın tarama testlerini kabul etmediğini belirten 3 farklı tarihe ait epikriz raporu sundu.

İCRALIK OLDU

Mahkeme raporu yeterli bulmadı ve kararda epikrizin aydınlatılmış onam formu yerine geçmeyeceği belirtildi. Karara itiraz edildi ancak doktor icralık oldu.

Mahkeme doktorun 44 milyon lira tazminat ödemesine karar verdi. Bu miktar faiziyle birlikte yaklaşık 78 milyon liraya ulaştı. Doktorun icrayı durdurması için bile bankaya 3 milyon lira teminat ödemesi gerekiyor.

EN ÇOK DAVAYLA KARŞILAŞAN BRANŞ

Kadın Hastalıkları ve Doğum, malpraktis (teşhis, aydınlatma ve onam ile tedavi sürecinde tıbbi uygulama hataları) davalarıyla en çok karşı karşıya kalan branşlardan.

Tazminat davası riskleri doktorların bu branşı giderek daha az tercih etmesine neden oluyor.

"YÖNETMELİK YOK"

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Mete İtil, NTV'ye yaptığı açıklamada mevzuatta yazılı onam alınmasına dair herhangi bir yönetmelik olmadığını dile getirdi.

"Sadece sözel onamın yeterli olduğu ve bu konuda bir bakanlık bildirisi de yok." diye konuşan İtil, "Yani poliklinik defterine yazılması bile yeterli." dedi.

İtil, böyle durumların sömürü haline geldiğini dile getirip hem hekim hem de hasta güvenliği için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etti.