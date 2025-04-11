Down sendromlu çocuğun oyun alanına alınmadığı işletmeye suç duyurusu

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yer alan bir zincir markette 7 yaşındaki down sendromlu bir çocuk, görevliler tarafından oyun alanına alınmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görüntülerin yayınlanmasından sonra, sorumlu işletme hakkında suç duyurusunda bulundu.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İl müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçerek çocuğumuzun ailesi ile görüşme gerçekleştirmiş olup, psikososyal destek sağlanmıştır.

Bakanlık olarak söz konusu işletme hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 'nefret ve ayrımcılık' suçu kapsamında suç duyurusunda bulunulmuştur.

Tüm çocuklarımızın eşit haklara sahip olduğunu ve ayrımcılığa karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edeceğimizi belirterek, sürecin titizlikle takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.