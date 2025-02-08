Down sendromlu öğrenciyi döven öğretmenin cezası belli oldu
Ankara'daki bir özel eğitim okulunda down sendromlu 17 yaşındaki Berat Ü.'ye şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanan öğretmen "basit yaralama" suçundan 12 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Takdiri indirim uygulayan mahkeme, sanığın kişilik özellikleri, duruşmadaki tutum ve davranışları nedeniyle hükmün açıklanmasını da geri bıraktı.
Down sendromlu öğrenciye şiddet davasında öğretmene indirimli 12 bin lira ceza verildi.
Ankara Kahramankazan'daki Özel Eğitim Uygulama Okulu 10/A sınıfı öğrencisi Berat Ü.'nün (17) vücudunda morlukları fark eden annesi Seray Cengiz, geçen yıl 24 Mayıs'ta okul yönetimine durumu sordu.
Okulun müdür yardımcısı, Berat Ü.'nün sınıf arkadaşıyla sürtüşme yaşadığını, vücudundaki morlukların da bu nedenle olduğunu iddia etti.
Kahramankazan Devlet Hastanesi'nden darp raporu alan Cengiz, şikayette bulundu. Savcılık soruşturması kapsamında okulun güvenlik kamerası görüntüleri incelendi.
ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Görüntülerde; öğretmen Mücahit Mert H.'nin (28) down sendromlu Berat Ü.'ye şiddet uyguladığı görüldü.
Bunun üzerine tutuklanan öğretmen Mücahit Mert H. hakkında "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
19 Temmuz 2024'teki 2'nci duruşmada sanık öğretmen Mücahit Mert H., tutuklu bulunduğu 45 günlük süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Kahramankazan 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuksuz sanık, hakim karşısına çıktı.
Taraf avukatları ve müşteki tarafı da mahkeme salonunda hazır bulundu. Mağdur öğrencinin 18 yaşından küçük olması ve salonda yer bulunmaması nedeniyle izleyiciler ve basın mensupları, salona alınmadı.
Son sözü sorulan sanık öğretmen, suçlamayı kabul etmedi. Mahkeme heyeti, sanığa "basit yaralama" suçundan önce 360 gün hapis cezası verdi. Daha sonra verilen cezanın geleceği üzerindeki etkileri düşünülerek takdiri indirimi yapıldı ve 12 bin lira adli para cezası verildi.
Sanığın kişilik özellikleri, geçmişi, duruşmadaki tutum ve davranışları ile yeniden suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluşması nedeniyle de hükmün açıklanması geri bırakıldı.
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