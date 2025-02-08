Down sendromlu öğrenciyi döven öğretmenin cezası belli oldu

Bunun üzerine tutuklanan öğretmen Mücahit Mert H. hakkında "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Okulun müdür yardımcısı, Berat Ü.'nün sınıf arkadaşıyla sürtüşme yaşadığını, vücudundaki morlukların da bu nedenle olduğunu iddia etti.

19 Temmuz 2024'teki 2'nci duruşmada sanık öğretmen Mücahit Mert H., tutuklu bulunduğu 45 günlük süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.



SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ



Kahramankazan 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuksuz sanık, hakim karşısına çıktı.



Taraf avukatları ve müşteki tarafı da mahkeme salonunda hazır bulundu. Mağdur öğrencinin 18 yaşından küçük olması ve salonda yer bulunmaması nedeniyle izleyiciler ve basın mensupları, salona alınmadı.



Son sözü sorulan sanık öğretmen, suçlamayı kabul etmedi. Mahkeme heyeti, sanığa "basit yaralama" suçundan önce 360 gün hapis cezası verdi. Daha sonra verilen cezanın geleceği üzerindeki etkileri düşünülerek takdiri indirimi yapıldı ve 12 bin lira adli para cezası verildi.



Sanığın kişilik özellikleri, geçmişi, duruşmadaki tutum ve davranışları ile yeniden suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluşması nedeniyle de hükmün açıklanması geri bırakıldı.