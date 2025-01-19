Doyran Göleti yeniden su tutmaya başladı

Antalya'da kayak merkezi Saklıkent yolundaki, güzelliğiyle dikkati çeken Doyran Göleti, 2006 yılında Devlet Su İşleri tarafından inşa edildi. Kızılçamların ve Akdeniz'in doğal bitki örtüsü makilerin arasında yer alan gölet, çevresindeki 1700 hektarlık tarım arazisinin sulanmasında kullanılıyor.



Özellikle yaz aylarında gezginlerin ve piknikçilerin uğrak noktası olan gölet, geçen yaz aylarında yaşanan kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi.



Kuraklığın ve su kaynaklarının tarım alanlarında aşırı kullanımı nedeniyle su seviyesinin yok denecek noktaya gelmesiyle gölette adacıklar oluşmuş, toprakta ise çatlamalar yaşanmıştı.

