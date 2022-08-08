DP Ordu Milletvekili Enginyurt'un koruması tutuklandı

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile konuklardan Latif Şimşek arasında televizyon kanalında çıkan tartışma sonucu, Enginyurt ile kanala gelen ve Şimşek'i döven zanlı tutuklandı.

Haberler - NTV Haber 08.08.2022 - 01:54

DP Ordu Milletvekili Enginyurt'un koruması tutuklandı

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DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında soruşturma

DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında soruşturma

Bir televizyon kanalındaki canlı yayın sırasında konuklardan Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında tartışma çıktı.

Enginyurt ile kanala gelen ve resmi görevi bulunmayan şüphelinin Latif Şimşek'i dövdüğü olayla ilgili, Şimşek'in şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alınan Emrah T. tutuklandı.

Enginyurt hakkındaki soruşturma evrakının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği kaydedildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gazeteci Latif Şimşek'e yapılan barbarlık kabul edilemez. Bunu en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

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