Dr. Evren Dinçer kimdir? AK Parti Aksaray Belediye Başkan adayı Evren Dinçer'in özgeçmişi

1981’de Aksaray’da doğan Evren Dinçer, ilk, orta ve yüksek öğrenimini Aksaray’da tamamladı. Lisansını Niğde Üniversitesi Aksaray İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde tamamlayan Evren Dinçer, Yüksek Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi üzerine tamamladı. Ankara Üniversitesi, İnsan Kaynakları Yönetimi alanında Doktorasına devam etmektedir.



Meslek hayatına 2006 yılında Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı’nda Devlet Personel Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan Evren Dinçer, 2009 yılında Devlet Personel Uzmanı kadrosuna atandı akabinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda Personel Daire Başkanlığı görevlerini yürüttü. Ankara ve Nevşehir Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurul üyeliklerinde bulunan Evren Dinçer, birçok STK içerisinde yer aldı. Akademik alanda yayınlanan çeşitli makale ve tebliğlerde de bulunan Evren Dinçer evli ve bir çocuğu vardır, iyi derecede İngilizce bilmektedir. 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde AK Parti’den Aksaray Belediye Başkanı seçilmiştir.