Dr. Fevzi Özgönül kimdir, nereli, kaç yaşında? (Dr. Fevzi Özgönül'ün uzmanlık alanı ne?)

Bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılan Dr. Fevzi Özgönül, 1962 yılında İzmir’de doğdu. Babası Prof. Dr. Hamit Özgönül’ün izinden giden 59 yaşındaki Dr. Fevzi Özgönül, 1979 yılında Akdeniz Üniversitesi Antalya Tıp Fakültesi’nde eğitime başladı.



1985-1987 yılları arasında Mersin Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde mecburi hizmetini tamamlayan Özgönül, 1987-1989 yılları arasında Kıbrıs Magosa’da üsteğmen olarak askerliğini yaptı.

Askerlik sonrası Çeşme’de 16 yıl aile hekimliği yaptı. 2002 yılından itibaren ise babası Prof. Dr. Hamit Özgönül, teyzesi Prof. Dr. Nevbahar Taneli ve eniştesi Prof. Dr. Baha Taneli’nin destekleri ile beslenme ve gastroenteroloji alanında çalışmalar yaptı.



Çalışma yürüttüğü yıllarda 115 kilo olan Dr. Fevzi Özgönül, babası ile yürüttüğü çalışmalar ile 40 kilo vererek 75 kiloya düştü. 2008 yılında karboksipunktur uygulamasını Tübitak’tan aldığı maddi destek ile dünya literatüründe araştırmasını yaptırtarak, ilk kez yapılan bir uygulama olduğu sonucunu elde etti.

1985 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Dr. Fevzi Özgönül kendi ailesi içerisinde 37. doktor oldu. Dr. Fevzi Özgönül 2008 yılından bu yana ‘’Beden Aklıyla Zayıflama Modeli’’ ile 10.000 üzerinde hastanın tedavisini gerçekleştirdi.