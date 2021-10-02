Dr. Ümit Aktaş'tan, Tevfik Rauf Baysal'ın ölümüyle ilgili iddialara yanıt

Hayy Kitap'ın sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Tevfik Rauf Baysal, Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 53 yaşında hayatını kaybetmişti.



Rauf Baysal, aşı karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen Dr. Ümit Aktaş'ın da yayıncısıydı. Ümit Aktaş, Baysal'ın aşı olmamasında kendisinin etkili olduğu yönündeki iddialara yanıt verdi.

"AŞI OLMAMA KARARI KENDİSİNE AİT''



Dr. Ümit Aktaş "Rauf Baysal benim verdiğim tedaviden dolayı hayatını kaybetmedi" diyerek Baysal'ın aşı konusunda kararını en başta verdiğini söyledi.

Tevfik Rauf Baysal

Ümit Aktaş, Baysal'ın ve virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin ölümüne ilişkin hastanelerde uygulanan corona virüs tedavisini hedef gösterdi.



Aktaş, "Yoğun bakımlarda verilen ilaçların Covid tedavisinde kullanımına ilişkin onayları var mı?" dedi.



Türkiye'de yoğun bakımlarda uygulanan corona virüs tedavisi Sağlık Bakanlığı'nın protokollerine göre uygulanıyor.