Dracula efsanesi yeniden film oluyor

Lucy, 5. Element, Nikita ve Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu gibi yapımlara imza atan yönetmen Luc Besson yeni filmini duyurdu.

Dracula efsanesi yeniden film oluyor

Usta yönetmen Luc Besson, sinema tarihinin en önemli karakterlerinden birini yeniden beyazperdeye taşımaya hazırlanıyor. Fransız yönetmen Bram Stoker'un Dracula'sını izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Soysuzlar Çetesi'nin yıldızı Christopher Waltz ile görüşmelerin sürdüğü biliniyor. Besson ile Waltz son olarak Dogman filminde birlikte çalışmıştı.

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Francis Ford Coppola'un 1992 tarihli Bram Stoker's Dracula filmi, en çok bilinen Dracula filmlerinden biri.

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