Drag pistinde öldüren yarış

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Odabaşı Mahallesi'nde bulunan Kepez Drag Pisti'nde meydana geldi.



Kepez Belediyesi tarafından 2018 yılında yapılan piste gelen Osman Özgen ve arkadaşı Mustafa A., trafiğe kapalı alanda motosikletleri ile yarışmaya başladı. İki arkadaşın kullandığı iki motosiklet, pistin kapalı tarafındaki beton bariyerlere çarptı.