Drag pistinde öldüren yarış
Antalya'da drag pistinde yarışan iki arkadaşın kullandığı iki motosiklet, beton bariyerlere çarptı. Kazada Osman Özgen hayatını kaybederken Mustafa A. ağır yaralandı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Odabaşı Mahallesi'nde bulunan Kepez Drag Pisti'nde meydana geldi.
Kepez Belediyesi tarafından 2018 yılında yapılan piste gelen Osman Özgen ve arkadaşı Mustafa A., trafiğe kapalı alanda motosikletleri ile yarışmaya başladı. İki arkadaşın kullandığı iki motosiklet, pistin kapalı tarafındaki beton bariyerlere çarptı.
Kazayı fark eden ikilinin arkadaşlarının ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Osman Özgen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Mustafa A. ise ilk müdahalenin ardından Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Özgen'in cansız bedeni, olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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